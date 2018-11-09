ضبط عاطلين قبل ترويجهم لـ 1700 قرص مخدر

09 نوفمبر 2018 - 09:16 م

تمكنت الاجهزة الامنية بمديرية أمن القليوبية, اليوم الجمعة من ضبط 1700 قرص مخدر بحوزة عاطلين بشبرا الخيمة.

وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من بقيام المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بحملة لضبط الخارجين على القانون أسفرت عن ضبط "عصام ك" 39 عاما، عاطل، و"باسم ع" 47 عاما، عاطل، وبحوزتهما 700 قرص مخدر، ومبلغ مالي وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما.

كما تم ضبط "عبد الحميد ه"، و"محمد ص" 25 عاطل، وبحوزتهما 1000 قرص مخدر، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.