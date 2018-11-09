تظاهرات في البصرة العراقية تطالب بتحويل المحافظة لإقليم

09 نوفمبر 2018 - 09:15 م

تظاهر المئات من سكان محافظة البصرة، جنوبي العراق، للمطالبة بتحويل المحافظة إلى إقليم، وهي مطالب برزت منذ عام 2008، لكنها لم تنفذ حتى الآن.

وردد المتظاهرون شعارات تندد بـ"سرقة" حقوق المحافظة وعدم "استفادتها" من النفط الذي تنتجه، فيما ركزت الشعارات على الدفع باتجاه إقامة إقليم البصرة، لحصر ثرواتها بين أبنائها.

ونقلت "RT " عن متظاهر يدعى رعد غانم،قوله: إن "التظاهرات التي نظمتها مجموعة من الناشطين اليوم الجمعة، تهدف إلى الترويج من جديد لإقامة إقليم البصرة للاستفادة من موارد المحافظة في عمليات الإعمار والبناء".

من جهته، اعتبر النائب خلف عبد الصمد، مشروع إقليم البصرة "ساري المفعول حتى اللحظة"، كونه لا يتعارض مع الدستور، مؤكدا "أن التجربة السياسية أثبتت أن امتيازات الأقاليم تفوق المحافظات".

وقال عبد الصمد: "موقفنا ثابت بشأن دستورية تبني مطلب إقليم البصرة ولا سلطة لأحد سوى الشعب في تعطيل هذا المطلب الدستوري".

وأضاف: "الأقاليم تحصل على امتيازات وحقوق أكثر من المحافظات، وإقليم كردستان العراق مثال شاخص على ذلك.. المطالبة بإقليم البصرة هي مطالبة مشروعة للحصول على حقوق قانونية مسلوبة".