فيضان كبير يجتاح بلدًا عربيًا خلال ساعات

09 نوفمبر 2018 - 09:00 م

حذرت وزارة المياه والري الأردنية، المواطنين والمقيمين في المناطق ‏القريبة من مجرى وادي الوالة في محافظة مادبا، وطالبتهم ‏بضرورة الابتعاد عن ‏‏مجرى ‏‏سيل الوالة.

وأضافت في بيان لها عبر موقعها الرسمي، ‏التدفق الهائل لكمية مياه الأمطار‏ الداخلة إلى السد حاليا، تزيد على 200 متر مكعب /ثانية، ومن المتوقع امتلاء السد خلال الساعات القليلة القادمة بطاقته الكاملة والبالغة 9,3 مليون م3 وكذلك في مجرى الوادي.

وأهاب الناطق الإعلامي عمر سلامة بالجميع، والالتزام بالتعليمات، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ السلطات المحلية في محافظة، والأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.