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رفع الدعم عن رغيف الخبز "شائعات"

الحياة السياسية

النائب معتز محمود
النائب معتز محمود

حسن علام

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البرلمان

الشائعات

رغيف الخبز

أكد النائب معتز محمود،  رئيس لجنة الإسكان السابق بمجلس النواب، رفضه التام للعديد من الشائعات المغرضة التي تداولتها بعض الجهات المأجورة حول نية الدولة رفع الدعم عن رغيف الخبز وبيعه للمواطنين بنحو 55 قرش وإعطاء بدل نقدي 75 جنيهًا لكل فرد، قائلاً: "إنها شائعات مغرضة وكاذبة وليست حقيقية، وكل هدفها إثارة البلبلة والاضطرابات ، الدولة ملتزمة بتوفير الرغيف المدعم بخمسة قروش والحكومة أعلنت ذلك بشكل صريح ونفت هذه الشائعات جملة وتفصيلا.

وأضاف محمود،  فى بيان له، أن وزارة التموين، ملتزمة بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بخمسة قروش دون أي زيادة. كما أنها ملتزمة بتوفير الخبز المدعم للمواطنين يومياً وأن ما يوفره المواطن من حصته اليومية يتحول تلقائياً لسلع  تموينية تصرف له، علاوة على استمرار العمل بمنظومة الخبز الجديدة, وعدم حدوث أي خلل ‏بها مع استمرار عملية حصول المواطنين على الخبز بشكل طبيعي وبسهولة ويسر، مشددًا  على أن رد الحكومة أفحم المتآمرين والساعين للبلبلة واثارة القلق بين الناس لحسابات خاصة.


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