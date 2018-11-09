  • الجمعة 09 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:59 م
بحث متقدم
القطن المصري

مطلب برلمانى بإلغاء زراعة القطن.. وخبراء: «ميتردش عليه»

المواجهات في غزة

استشهاد فلسطيني وإصابة 37 برصاص الاحتلال في غزة

زواج قاصرات (أرشيفية)

«10 سنوات للمتورطين بزواج القاصرات».. وبرلمانى: مخالف للشرع

علم افتراضي للاقليم

تظاهرات في البصرة العراقية تطالب بتحويل المحافظة لإقليم

ضاحي خلفان

«خلفان»: جمال خاشقجي على قيد الحياة

فيضان - أرشيفية

فيضان كبير يجتاح بلدًا عربيًا خلال ساعات

سلمان وصباح الأحمد وتميم

الكويت تلمح لمصالحة وشيكة بين الخليج وقطر

سقوط شرفتين من عقار بالإسكندرية

الإسكندرية.. إصابة 4 في سقوط شرفتين من عقار بسبب الأمطار

جوتيرش

الأمين العام للأمم المتحدة : الشعوب لم تعد تصدقنا

مصلحة الضرائب

«الضرائب»: الاثنين آخر مهلة إعفاء من غرامات التأخير

غدًا.. الإعلان عن كشف أثري جديد بـ«جبانة سقارة»

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

متابعات- حسن علام

أخبار متعلقة
#

الكويت تلمح لمصالحة وشيكة بين الخليج وقطر

#

شائعات عن آيباد جديد من شركة "أبل"

#

«الأثار»: الإعلان عن عمل أثرى خضم السبت المقبل

#

الزمالك يكشف عن قميصه الجديد في هذا الموعد

يعلن الدكتور خالد عناني، وزير الآثار عن كشف آثرى جديد بجبانة سقارة، صباح غد السبت، بحضور عدد من السفراء الأجانب بالقاهرة، ومن المقرر أن يتضمن اليوم جولة تفقدية فى بعض المواقع الاثرية بسقارة، للتعرف على آخر أعمال الترميم التى تجرى بالمنطقة، مثل هرم سقارة المدرج.

يذكر أن  وزير الآثار، افتتح خلال  شهر سبتمبر الماضى، مقبرة "ميحو" والتى تعد من أجمل مقابر جبانة سقارة، والتى اكتشفتها البعثة الأثرية المصرية العاملة بالموقع فى ثلاثينيات القرن الماضى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مَنْ يجرؤ على نقد التاريخ الإسلاميّ؟!

محمود سلطان

بائعة الخضار وصحافة المواطن

فراج إسماعيل

الإلحاد العربى.. تفكيك البؤرة!

د. حسام عقل

شركاء.. أشقاء..

حسام فتحي

إلهان عمر .. وعي محتمل، وخوف مبرر

عبد الرازق أحمد الشاعر

زيارتان مريبتان مشؤمتان..وذكريات (تان تان)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» الشوط الأول.. الترجي يتقدم على الأهلي بهدف «بقير»
» السيول تجبر وزير الأشغال الكويتي على الاستقالة
» حقيقة الاتفاق بين "حماس" وإسرائيل
» مشادة كلامية بين وائل جمعة ومحلل «bein sports»
» ارتفاع ضحايا سيول الأردن إلى 3 قتلى
» يهود ألمانيا: الاعتداء على المساجد "فضيحة"
» أول صور للحظة الاعتداء على أتوبيس الأهلي
» مصرع وإصابة 14 شخصًا في انقلاب سيارة بمطروح
» مفاجأة.. الاتحاد الأفريقي يهدد بمنح اللقب للأهلي
» تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة
» «الأرصاد» تحذر: أمطار غزيرة غدًا

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:57 ص

  • فجر

    04:56

  • شروق

    06:22

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي
قمامة