اقتصادي يكشف معلومة هامة عن خفض فوائد البنوك

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أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور هاني توفيق، أن تضخم الأسعار الذي تعرضت له مصر نتيجة ارتفاع التكلفة، وليس ارتفاع الطلب، مضيفا أن المواطنين لم يشعروا بفائدة التعويم لوضعهم أموالهم في البنوك حتى يحصلوا على فائدة تصل إلى 20%.
وأضاف "توفيق"، خلال حواره ببرنامج "أنا المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أنه لابد من تخفيض سعر الفائدة، حتى لا يحدث تحجيم للاستثمار، ونشعر بالآثار الإيجابية للتعويم، متوقعًا أن قيمة سعر الفائدة ستظل ثابتة فترة من الزمن.
وأشار "توفيق" إلى أن رفع سعر الفائدة يستهدف سحب السيولة من السوق لتهدئة الطلب الذي قد يؤدي إلى رفع الأسعار.

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