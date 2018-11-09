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"الشباب والرياضة":

عرض مباراة الأهلي والترجي في مراكز الشباب

الرياضة

الأهلي والترجي
الأهلي والترجي

المصريون ووكالات

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أنهت وزارة الشباب والرياضة استعداداتها لتوفير شاشات بمراكز الشباب لعرض مباراة الأهلى والترجي في نهائي دورى أبطال أفريقيا، التي ستقام في التاسعة مساء الجمعة، على استاد رادس بالعاصمة التونسية.
وتفتح المنشآت الشبابية والرياضة أبوابها أمام الأعضاء والزوار لمشاهدة المباراة، وفي مقدمتها مركز شباب الجزيرة والمركز الأوليمبي بالمعادى، وذلك تيسيرًا على الأعضاء ومرتادي تلك المنشآت، وإتاحة الفرصة أمامهم لمشاهدة نهائي العرس الأفريقي بالمجان.
وأعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن أمنياته بالتوفيق للاعبي فريق النادى الأهلى وجهازهم الفنى وتقديم أفضل أداء لهم، لافتاً إلى مؤازرة وتشجيع الجماهير المصرية لفريق النادى الأهلى في مباراته أمام الترجي؛ لتحقيق لقب البطولة وإضافته إلى سجل إنجازات النادى الأهلى والكرة المصرية.

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