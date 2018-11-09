بوادر أزمة كبرى بين باكستان والهند بسبب غواصة نووية

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أعربت الخارجية الباكستانية، مساء الخميس، عن قلقها إزاء إجراء غواصة نووية هندية مهمة في جنوب آسيا، واصفة تلك الخطوة بأنها "عدوانية".
جاء ذلك بعد أيام على إعلان نيودلهي، نجاح أولى غواصاتها النووية محلية الصنع، فى تنفيذ مهمة دامت شهرًا، بهدف "ردع الأعداء".
ونقلت صحيفة "ذا داون" الباكستانية عن المتحدث باسم الخارجية محمد فيصل، قوله، في إفادة صحفية، بإسلام أباد إن هذا "التطور يمثل أول نشر فعلي لرؤوس نووية جاهزة للإطلاق، في جنوب آسيا".
وتابع: "هذا أمر مثير للقلق ليس فقط للدول المطلة على المحيط الهندي ولكن أيضا للمجتمع الدولي ككل".
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قالت نيودلهي إن أول غواصة مصنوعة محليًا تعمل بالطاقة النووية، أنجزت مؤخرًا "دورية ردع"، مما يمنحها القدرة على إطلاق أسلحة نووية من البر والجو والبحر في حالة حدوث أي "مغامرة من قبل الأعداء".
وفي تعليقه على العملية، قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إن الغواصة "هي أمثل ردّ على أولئك الذين يتمادون في الابتزاز النووي"، دون ذكر دولة محددة.
وفي تصريحاته اليوم، أضاف متحدث الخارجية الباكستانية أن "اللغة الحربية التي تستخدمها القيادة الهندية العليا تسلط الضوء على التهديدات للاستقرار الاستراتيجي في جنوب آسيا، وتثير التساؤلات حول الإدارة النووية المسؤولة في الهند".
وتابع: "إن تزايد عدد التجارب الصاروخية من قبل الهند، والمواقف العدوانية، ونشر الأسلحة النووية يتطلب إجراء تقييم لمزايا عدم الانتشار الناشئة عن العضوية الهندية في نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف".
وقال فيصل "إن باكستان ملتزمة بهدف الاستقرار الاستراتيجي فى جنوب آسيا وتعتقد أن السبيل الوحيد للتقدم فى كلا البلدين هو الاتفاق على إجراءات لتقييد الأسلحة النووية والصواريخ".
وتابع: "في الوقت نفسه، ينبغي ألّا يشك أحد في عزيمة باكستان وقدراتها على مواجهة التحديات التي تطرحها التطورات الأخيرة في المجالين النووي والتقليدي في جنوب آسيا". -

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