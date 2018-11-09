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فوز صعب للمقاصة على الاتحاد السكندري بالدوري

الرياضة

مصر المقاصة
مصر المقاصة

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حقق فريق مصر المقاصة، الخميس، فوزًا صعبًا على ضيفه الاتحاد السكندري بهدف نظيف في الجولة الثالثة عشر للدوري المصري لكرة القدم.
بذلك، ارتفع رصيد المقاصة إلى 20 نقطة في الوصافة بفارق ثلاث نقاط خلف الزمالك المتصدر، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 15 نقطة في المركز التاسع.
جاء هدف الفوز والمباراة الوحيد عن طريق المالغاشي باولين فوافي، في الدقيقة 11.
وفشلت جميع محاولات الاتحاد السكندري في إدراك التعادل، ليخرج المقاصة فائزًا بالثلاث نقاط.
ويعد الأهلي (حامل اللقب) أكثر الفرق تتويجا ببطولة الدوري المصري بإجمالي 40 لقبا، يليه الزمالك بإجمالي 12 لقبا. -

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