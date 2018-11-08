"أبوسعدة" يطالب بإنشاء وزارة لحقوق الإنسان

دعا حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى ضرورة إنشاء وزارة خاصة بحقوق الإنسان يتم من خلالها تسجيل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.



وأوضح "أبو سعدة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» على قناة «صدى البلد»، أن الحكومة يجب أن تكون على دراية بكل منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، عن طريق تسجلها في وزارة الثقافة أو التضامن أو الوزارة التي اقترح بإنشائها وهي «حقوق الإنسان».

