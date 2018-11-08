» فيديو.. الجندي: هذه الكلمة شرك بالله

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خالد الجندي

رزق

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه لا يجوز قول إن فلانًا "قطع عيش" فلان، مشيرًا إلى أن جملة "أنت عاوز تقطع عيشه" تعتبر شرك بالله.

وأضاف "الجندي"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc "، اليوم الخميس، إن الرزاق هو الله؛ وهذه الكلمة تعني انتهى رزقه إلى هذا الحد بعد تقدير الله، فالله يريد له رزقًا في مكان آخر.

وتابع الجندي، أن نسب قطع العيش لشخص فهذا في حد ذاته شرك بالله، مستشهدًا بقوله تعالى: {وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ}.



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