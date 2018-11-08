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توقيع اتفاقية بين جامعة القاهرة وأكبر أكاديمية علمية بالصين

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جامعة القاهرة- أرشيفية
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حسن عاشور

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وقع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بالصين، اتفاقية بحثية شاملة مع رئيس أكاديمية شنغهاى للعلوم، الدكتور يوشين خوي، وذلك فى إطار الاستفادة من كبرى المؤسسات البحثية فى العالم للارتقاء بعملية البحث العلمى بالجامعة وتوسيع نطاق توظيف البحوث من أجل خدمة الدولة فى عملية التنمية الشاملة.
تأتى الاتفاقية من أجل تعزيز العلاقات بين أكاديمية شنغهاى للعلوم الاجتماعية وجامعة القاهرة فى المجال العلمى والأكاديمي، وتطوير البحث العلمى والتعليم العالي. وتتضمن الاتفاقية مجالات، تبادل الباحثين من أجل الدراسة والبحث العلمي، وتشجيع المشروعات التعاونية، وتنظيم وتمويل مؤتمرات مشتركة وورش عمل وندوات، وتبادل المعلومات العلمية والأكاديمية بين الجانبين..

وصرح الخشت بأن الجامعة ترحب بالتواصل الدائم مع الصين، والاستفادة من التجربة الصينية فى مجال التعليم والبحث العلمي، خاصة أن الدولة المصرية تولى العلاقات مع الصين فى جميع المجالات اهتمامًا كبيرًا،  قائلًا: «نحن نعمل فى هذا الإطار ونتطلع إلى دعم التعاون مع الجامعات الصينية فى المجالات الأكاديمية والبحثية، وإنشاء درجات علمية مشتركة».

وأضاف أن جامعة القاهرة خطت، خطوات متقدمة نحو التعاون الدولي، وتهتم فى الوقت الحاضر، بفتح كل الأبواب والطرق للتواصل مع العالم الخارجى مما يعد أمرًا ضروريًا لفتح آفاق التعاون الأكاديمى والبحثي.

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