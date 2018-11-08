الزمالك يؤمن "النقاز" بتنفيذ عقد الموسم الماضي

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حمدى النقاز

أنهى مسئولو الزمالك، أزمة الدولى التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للفريق بعدما رفض اللاعب استلام مستحقاته فى الفترة الماضية لنقصانها عن العقد المبرم في الموسم الماضى.

شهدت الفترة الماضية، مناقشات بين حمدى النقاز وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالزمالك بشأن تلك الأمر ليتم التوضيح إن العقد منقوص منه الـ25% الخاصة بالمشاركة ليتم حل المسألة بالكامل وإضافة تلك النسبة للرواتب الشهرية وعدم الانتظار لنهاية الموسم ليحصل اللاعب على مستحقاته بشكل كامل مثلما كان الاتفاق منذ ضمه.

وتألق حمدى النقاز فى الفترة الأخيرة مع الزمالك ولكنه سيغيب عن المواجهة المقبلة أمام الإنتاج الحربى للإيقاف فى الجولة الرابعة عشر بالدورى الممتاز، ليحصل على إذن بالسفر اليوم من السويسرى جروس المدير الفنى للفريق من أجل الالتحاق بمنتخب بلاده لخوض مباراة نسور قرطاج أمام منتخب مصر، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019، والمقرر إقامتها يوم 16 نوفمبر الجارى، وذلك بعد اختياره ضمن القائمة الأولية لمنتخب نسور قرطاج.


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