» مقتل 3 عراقيين في انفجار سيارة مفخخة

08 نوفمبر 2018 - 07:25 م

قتل 3 عراقيين، مساء اليوم الخميس، في انفجار سيارة مفخخة بمدينة الموصل، بمحافظة نينوى، حسب مصدر أمني.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن الملازم في شرطة نينوى عبد القادر ذياب الجبوري، إن سيارة مفخخة مركونة إلى جانب الطريق انفجرت على مقربة من مطعم في شارع بغداد غربي مدينة الموصل.

وأضاف "الجبوري" أن 3 أشخاص قتلوا جراء التفجير وأُصيب 6 آخرون بجروح، مشيرا إلى أن قوات الأمن فرضت طوقا حول مكان الحادث.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور، غير أن الجبوري اتهم مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي بالوقوف وراء الهجوم.

وصّعد تنظيم "داعش" على مدى الأسابيع القليلة الماضية هجماته التي تستهدف في غالبيتها قوات الأمن في مناطق شمالي وشرقي البلاد.

وبعد أكثر من 3 سنوات، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أعلن العراق في ديسمبر الماضي استعادة كامل أراضيه من قبضة "داعش"، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.

ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجيًا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل عام 2014.