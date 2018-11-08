» التعليم: حضور الطالب 85% من أيام الدراسة شرط لدخول الامتحان

08 نوفمبر 2018 - 07:20 م

أكد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة رصدت ارتفاع غياب طلاب الثانوية العامة .

وأضاف حجازي في تصريحات صحفية اليوم أنه تم التشديد على المديريات والمدارس بضرورة الالتزام بقانون التعليم وهو عدم حضور الطالب الامتحان إلا إذا حقق نسبة حضور 85% من أيام الدراسة الفعلية.

وأضاف أنه تم التنبيه على المدارس بشأن تنظيم قبول أعذار غياب طلاب الثانوي العام مع تسجيل الغياب الفعلي للطلاب على الموقع الإلكتروني المعروف بالغياب الإلكتروني للطلاب.

من جانبها، أكدت الوزارة الاهتمام ببيان الغياب الورقي والإلكترونى المقيد بالدفاتر، وتفعيل تحرير إنذارات غياب الطلاب وإرسالها لأولياء الأمور مع التقييم الفنى وجميع الجوانب الفنية داخل المدرسة، واتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية التى تكفل حضور الطلاب وجعل المدرسة بيئة جاذبة ومفيدة لحضور الطلاب.

وطالبت الوزارة المدارس بضرورة الاهتمام بحصر الغياب اليومى للمعلمين والقائمين على العملية التعليمية ومتابعة وجودهم خلال اليوم الدراسى وتطبيق لائحة الانضباط، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مقصر.