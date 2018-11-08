«الأرصاد» تحذر من الأمطار الغزيرة وكثافة الشبورة غدًا

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وكالات - خالد الشرقاوي

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يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سقوط أمطار غزيرة غدا الجمعة 9 نوفمبر، والطقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وقالت الهيئة إن السحب المنخفضة والمتوسطة تتكاثر على شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار تكون غزيرة أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، تكون متوسطة الشدة على القاهرة وسيناء وشمال الصعيد، وخفيفة على سلاسل جبال البحر الأحمر ومدينتي حلايب وشلاتين.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة، وفقا للهيئة، كما يلي:




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