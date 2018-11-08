» خروج ترام الإسكندرية عن القضبان

08 نوفمبر 2018 - 07:11 م

أصيب ركاب ترام الرمل الإسكندرية بحالة من الذعر بعد خروجه عن القضبان بمحطة "سبورتينج"، ما تسبب في تعطيل الحركة لأكثر من 45 دقيقة.

وقال اللواء خالد عليوة، رئيس هيئة النقل والركاب بالإسكندرية، إن أحد الأشخاص فتح التحويلة "المقص" الخاص بشريط الترام عند محطة سبورتنج، مما أدى إلى تحويل مسار الترام وخروج العربة عن القضبان.

وأضاف "عليوة"، في تصريحات صحفية، أن قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض عليه بعد ارتكابه للواقعة، مشيرًا إلى أنه جار العمل على رفع العربة مرة أخرى على مسارها بالقضبان، وذلك لإعادة تشغيل حركة السير بالخط المتجه إلى محطة سيدي جابر، بعدما تسبب خروج العربة في إيقاف وتعطيل الحركة تمامًا.