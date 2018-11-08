إصابة عامل تعدى عليه اثنان من جيرانه بالدقهلية

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ضبط

أصيب عامل بقرية بشلا بمركز ميت غمر بإصابات خطيرة بعد تعدى اثنان من جيرانه عليه بسبب خلافات بينهم.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد محمد شرباش بورود بلاغ من مستشفي ميت غمر إلى مأمور مركز ميت غمر بوصول عامل مصاب بإصابات خطيرة بسبب تعدى آخرين عليه.

وعلي الفور انتقل الرائد أحمد فريد رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ  وتبين إصابة المدعو محمود .ا. ر 26 عاما ومقيم بقرية بشلا بنزيف بالبطن وجرح  بفروة الرأس، وبسؤال والده اتهم كلا من .محمد. م .م 18 عام و إبراهيم. م .غ 34 عاما بالتعدى علي نجله بسكين وعصا خشبية وذلك لخلافات بسبب الجيرة، وتم ضبط الجناة واعترفا بارتكاب الواقعة وتم تحرير محضر وجارٍ عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



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