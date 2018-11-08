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مصر تحبط محاولة لاغتيال «بن سلمان»

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الأمير محمد بن سلمان ولي العهد
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد

وكالات - خالد الشرقاوي

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مصر

اغتيال

بن سلمان

كشفت صحيفة "جوريزالم بوست" الإسرائيلية، عن إحباط المخابرات المصرية لمحاولة اغتيال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية، عن جويل روزنبرج، رئيس وفد الإنجيليين الأمريكيين، الذي التقى ولي العهد السعودي، قوله إن بن سلمان أبلغهم عن محاولة لاغتياله.

وذكرت الصحيفة نقلا عن "روزنبرج"، أن بن سلمان، أكد لهم أن "رئيس المخابرات المصرية جاء مؤخرا إلى الرياض، وأبلغه أن خلية إرهابية تضم مواطنين سعوديين تم القبض عليهم في شمال سيناء، كانت تخطط لاغتياله".

واستقبل ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الخميس الماضي، وفدا من قادة المسيحيين الإنجيليين بأمريكا، ضم شخصيات مؤيدة لإسرائيل.

وترأس الوفد، جويل روزنبرج، الخبير في مجال الاتصالات، وضم عضو الكونجرس الأمريكي السابقة، ميشيل باكمان، إلى جانب رؤساء منظمات أمريكية إنجيلية لبعضهم علاقات وطيدة جدا مع إسرائيل، وفق "RT ".



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