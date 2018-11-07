بائعة خضار دمياط تروي تفاصيل الواقعة

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قالت كريمة حمدان، بائعة خضار دمياط، التي لاحقتها البلدية والقت بخضرواتها على الارض ، إن لديها طفلين وتنفق على اسرتها واسرة زوجها لانه كفيف.

وروت بائعة الخضار  خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "on "e ،  تفاصيل الواقعة التي هزت مواقع الواصل الاجتماعي عقب انتشار صورها :"أنها تبيع خضروات على الرصيف، وعندما علمت بوجود حملة دخلت أحد الشوارع الجانبية، وعندما رآها رئيس المجلس ظل يلاحقها حتى مسكنها".

وأضافت "حمدان"، أنهم قبضوا على زوجها عندما حاول التدخل، وألقوا لها الخضروات على الأرض، مشيرة الى أنها تعمل في هذه المهنة منذ 5 سنوات، وزوجها يعمل فيها منذ 22 عامًا في نفس المكان.

وتابعت: "إحنا عارفين إن المكان غلط ولكن مفيش بديل، لو جابولنا مكان مستقر مش هنقف كده".


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