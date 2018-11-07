مصرع شخصين أثناء مطاردة مع الشرطة

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محررات رسمية

لقى شخصان مصرعهما أثناء مطاردة قوات الشرطة لتشكيل عصابي كان يستقل سيارة ملاكي على الطريق الحر دائرة مركز قليوب وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمود عقل رئيس مباحث مركز قليوب، بتلقيه بلاغًا من "أ م أ" 30 سنة يفيد بقيام 5 أشخاص بينهم فتاة بسرقته بالإكراه على الطريق الحر.

تم إخطار اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي يضم 5 أشخاص بينهم فتاة تخصصوا في سرقة السائقين على الطريق الحر، حيث تقف الفتاة بجوار السيارة متحججة أن سيارتها بها عطل، وعقب توقف أي شخص بسيارته لمساعدتها، يظهر باقي المتهمين فجأة، ويهددونه بالسلاح ثم يستولون على متعلقاته.

وتبين أن السيارة رقم 3865 "ق أ س" ملاكي، يستقلها 5 أشخاص بينهم فتاة وقامت القوة بتعقب الجناة أعلى أحد الكبارى على الطريق الحر، وقام اثنان منهما بالقفز من أعلى الكوبرى فلقيا مصرعهما وهما ع.ج.ع 32 سنة، وف.م.أ 30 سنة، وهرب متهم ثالث ويدعى ف.أ.

وتمكن رجال الشرطة من ضبط كل من "أ.ح.ح" 32 سنة والفتاة وتدعى "ن.ي" 16 سنة وتم نقل الجثتين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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