» روسيا: هذه عواقب الانتخابات الأمريكية

07 نوفمبر 2018 - 07:16 م

قال مستشار الرئاسة الروسية للسياسة الخارجية، يوري أوشاكوف، اليوم الأربعاء، إن نتائج الانتخابات الأمريكية النصفية كانت متوقعة.

وأضاف أوشاكوف، في تصريح صحفي: "كان من الصعب توقع نتيجة أخرى، عند الأخذ بعين الاعتبار طبيعة السياسة الأمريكية".

وتابع أن بلاده تترقب عواقب فوز الحزب الديمقراطي بالأغلبية في مجلس النواب الأمريكي على سياسات واشنطن تجاه بلاده.

يشار أن الديمقراطيين أبدوا معارضة شرسة لمساعي الرئيس دونالد ترامب، التقارب مع موسكو، واتهموه بتلقي دعم من الأخيرة في انتخابات عام 2016، التي وصل من خلالها إلى البيت الأبيض.

وحسم الحزب الديمقراطي، الأغلبية في مجلس النواب (الغرفة الأولى)، بتخطيه عتبة الـ218 مقعدًا، بينما حافظ الحزب الجمهوري على تفوقه في مجلس الشيوخ.

وأظهرت أحدث نتائج الانتخابات النصفية، التي أجريت أمس؛ فوز الديمقراطيين بـ222 مقعدًا، مقابل 199 للجمهوريين، من مجموع 435 مقعدًا، بحسب وسائل إعلام محلية، بينها موقع شبكة "سي إن إن".

في المقابل، تتجه النتائج نحو تعزيز الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه ترامب، سيطرته على مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية)، بحصوله على 51 مقعدًا (عتبة الأغلبية)، مقابل 45 للديموقراطي، من أصل 100 مقعد.