"مستقبل وطن" ينظم قافلة طبية مجانية بالقاهرة الجديدة

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وكالات

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مستقبل وطن

قافلة طبية

ينظم حزب مستقبل وطن بأمانة القاهرة الجديدة، الجمعة القادم، قافلة طبية بالمجان للكشف على المواطنين في المركز الطبي بالقطامية.  

وقال المستشار محمد الأسيوطي، الأمين العام لأمانة القاهرة الجديدة بالحزب، إن القافلة تأتي في إطار تخفيف الأعباء على أهالي أمانة القاهرة الجديدة، مشيرا إلى أن القافلة تضم كشف وعلاج في جميع التخصصات، وصرف العلاج بالمجان، مع حصر عدد من الحالات التي تحتاج لعمليات وأشعة لعمل العمليات في أقرب وقت بالمجان مقدمة من قيادات الحزب.

وأضافت هالة كيرة، أمينة المرأة بالحزب، أن القافلة متميزة تضم أطباء متميزين، ونحن بهذا نحاول توصيل الخدمة الجيدة للمريض بالإضافة إلى أن هناك عددا كبيرا من المواطنين يكتشفون إصابتهم بأمراض معينة من خلال هذه القوافل، وأيضا تعاون الأحزاب في هذه الخدمة، يعتبر تسهيلا في توصيل الخدمة لأكبر عدد من المواطنين، مؤكدة أن القافلة بها جميع التخصصات والعلاج بالمجان.



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