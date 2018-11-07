» صورة.. «أبوتريكة» يطالب نجم العين الإماراتي بالانتقال للأهلي

07 نوفمبر 2018 - 06:56 م

وجه محمد أبو تريكة نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق، الشكر إلى حسين الشحات صانع ألعاب العين الإماراتي، بعد تهنئة الأخير للماجيكو بعيد ميلاده الـ40 اليوم.

ونشر«الشحات» صورة برفقة «أبوتريكة» على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، معلقًا «كل سنة وأنت طيب يا معشوق الجماهير».

ويرد أبو تريكة علي الشحات قائلا، «شكرًا جدًا يا حسين وعاوزينك معانًا، ويعقب الشحات قائلًا، «إن شاء الله يا عالمي اللي عايزو ربنا هيكون بأذن الله».