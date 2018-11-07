«طلعت يوسف» يعلن قائمة المقاصة لمباراة الاتحاد

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المقاصة

أعلن طلعت يوسف،  المدير الفني لفريق مصر للمقاصة، عن قائمة فريقه لمباراة الاتحاد السكندري، المقرر إقامته غدًا الخميس، على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الـ13  من بطولة الدوري العام.

واللاعبون المختارون هم : أحمد عادل – محمد كوكو في حراسة المرمي أحمد عبد العزيز مودى – طه عادل – محمد دبش – محمود وحيد – عاصم سعيد – أحمد محسن – عصام صبحي – هاني سعيد – ايريك تراوري – محمد تونى – صلاح ريكو – باولن فوافي – صلاح عاشور – جون انطوي – رجب عمران – مروان حمدي .


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