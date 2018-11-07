الجمعة غرة ربيع الأول.. والمولد النبوي هذا الموعد

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دار الافتاء

شهر ربيع الأول

استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر ربيع الأول لعام 1440 هجريا بعد غروب شمس يوم الأربعاء 29 من شهر صفر لعام 1440 هجريًّا الموافق السابع من شهر نوفمبر لعام ألفين وثمانية عشر ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية، وتحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتِ رؤية هلالِ شهر ربيع الأول لعامِ 1440 هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ.

وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الخميس الموافق الثامن من شهر نوفمبر لعام ألفين وثمانية عشر ميلاديًّا هو المتمم لشهر صفر لعام 1440 هجريًّا، وأن يوم الجمعة الموافق التاسع من شهر نوفمبر هو أول أيام شهر ربيع الأول لعام 1440 هجريًّا، والمولد النبوى الشريف الثلاثاء 12 ربيع الأول الموافق 20 نوفمبر الجارى.



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