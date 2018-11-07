«كارتيرون» يتحدث عن موقعة «رادس»

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المصريون

الاهلى

الترجى

رادس

كارتيرون

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للأهلي، عن جاهزية فريقه لمباراة الترجي التونسي المقرر لها الجمعة المقبل في إياب نهائي دوري الأبطال الإفريقي، مؤكدًا أن الجهاز الفني تحدث مع اللاعبين عن أهمية الأداء بكل تركيز خلال اللقاء بعد النجاح في الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة الذهاب.

وأشار إلى أن مواجهة الجمعة القادمة لها حسابات فنية خاصة، في ظل نتيجة مباراة الذهاب، وأن لاعبي الفريق جاهزون للقاء بشكل تام، من أجل تقديم عرض قوي وتحقيق الفوز والعودة من تونس بكأس البطولة التي تمثل أهمية كبيرة للجميع داخل وخارج النادي.

وتحدث كارتيرون عن الغيابات التي يعاني منها الفريق.. مؤكدًا أن أحمد فتحي تعرض للإصابة في لقاء الذهاب ولكن الأهلي يملك البدائل الجاهزة دائمًا، خاصة في ظل وجود محمد هاني الذي يؤدي بكل قوة ويعد من أحد العناصر التي تمثل مستقبل النادي.

كما رفض المدير الفني للأهلي التوقف كثيرًا عند غياب المغربي وليد أزارو للإيقاف من قبل الاتحاد الإفريقي، مؤكدًا أن لديه دائمًا الحلول الفنية لتحقيق الهدف المطلوب والتتويج باللقب.

وأشار المدرب الفرنسي، إلى أن الجهاز الفني حرص خلال الساعات الماضية على إعداد الفريق من الناحية النفسية وتحفيز جميع اللاعبين، خاصة المجموعة التي تخوض مباراة النهائي لأول مرة، وكان الحديث واضحًا ويشدد على ضرورة التركيز والأداء بشكل قوي لتحقيق أفضل نتيجة والعودة من تونس بالكأس.

وحرص كارتيرون، في ختام حديثه، على توجيه الشكر للجماهير التي قررت التواجد في ملعب رادس لحضور المباراة وتشجيع الفريق، واصفًا سلوكهم بالاستثنائي، ومشيرًا إلى أنه يدرك جيدًا أنه يتولى تدريب فريق عظيم وصاحب تاريخ كبير، وهو ما يجعله لا يفكر في شيء سوى في التتويج بالكأس الإفريقية، وحصد لقب قاري جديد يضاف إلى دولاب بطولات النادي.


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