قرار عاجل من «الطيب» لوقف نزيف دماء طلاب الأزهر

07 نوفمبر 2018 - 06:21 م

أصدر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، توجيهات للمسؤولين في جامعة الأزهر للبدء فورًا في إجراءات إنشاء كوبري لعبور المشاة أمام البوابة الرئيسية للجامعة على طريق النصر.

وجاء قرار "الطيب"، لتسهيل وصول طلاب جامعة الأزهر في أمان إلى كلياتهم، وتلافي الحوادث المرورية المؤسفة والمؤلمة التي وقعت في الفترة الأخيرة وراح ضحيتها عدد من أبناء الجامعة.

وطالب شيخ الأزهر إدارة الجامعة بالبدء فورا في التواصل مع الجهات المعنية، كما وافق على تحمل الأزهر الشريف تكلفة إنشاء الكوبري.