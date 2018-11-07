يبدأ الليلة.. تفاصيل مشوقة عن الموسم الخامس لـ«أرطغرل»

07 نوفمبر 2018 - 04:13 م

ينتظر عشاق المسلسل التركي الشهير "قيامة أرطغرل" على أحر من الجمر، مساء اليوم الأربعاء، انطلاق الموسم الخامس والأخير من المسلسل، على شاشة قناة "TRT1 ".

وينطلق بثّ أولى حلقات الموسم الجديد مساء اليوم، لتروي ظمأ عشاق المسلسل في جميع أنحاء العالم، ممن يترقبون، منذ أشهر، أحداثا جديدة مشوقة، عقب استكمال عمليات التصوير في ديكورات جديدة، وبكادر من الممثلين، معظمهم من الوجوه الجديدة.

ويبدأ الموسم الجديد بعد 15 عاما (وفق الحبكة الدرامية) من انتهاء أحداث الموسم السابق، وفيها يستقر أرطغرل" الذي يجسد دوره الفنان الشهير "إنجين ألتان دوزياطان"، بمنطقة "سوغوت" شمال غربي الأناضول.

ومن الشخصيات الجديدة في المسلسل، شخصية "زيدان" التي تلعب دور زوجة "أرطغرل" الجديدة، بعد وفاة زوجته "السطانة حليمة"، وتمثلها الفنانة "هانده سورال"، فضلا عن شخصية القائد اليوناني "إيفدوكيا"، ويجسده الفنان "إلكر آكسوم".

فيما يجسد شخصية "اوموت بي"، الفنان "أونال سيلفر"، فضلا عن مشاركة فنانين آخرين.

وبخصوص أبرز أحداث الموسم الجديد، فإن أرطغرل بقيادة قبائل "قايي" التي يتزعمها، يستقرون في منطقة "سوغوت".

وبعد مرور 10 سنوات على الإقامة في المنطقة، يخسر السلاجقة أمام المغول، لتصبح الدولة تحت السيطرة المغولية، إلا أن أرطغرل رغم كل شيء ساهم في إحياء منطقة "سوغوت".

ويتجلى إحياء المنطقة من خلال تحول المدينة إلى منطقة أمان بين المسلمين وغير المسلمين، في حين يهتم ويشرف أرطغرل شخصيا على تدريب أولاده.

ومع القوة التي يتمتع بها أرطغرل في "سوغوت"، يثير هذا الأمر انزعاج المغول من قوته، ما يدفعهم لمحاولة كسر قوته عبر تحريك وزراء الدولة السلجوقية التي تحت سيطرتهم، وفي الوقت الذي كان فيه أرطغرل يجبي ضرائب المنطقة، فإن عملية الجمع هذه تعهد لقبيلة أخرى.

ويرتفع منسوب الإثارة بالأحداث مع إرسال زعيم القبيلة لابنته بشكل مسبق إلى "سوغوت"، لتتقاطع طريق هذه الفتاة مع أرطغرل عبر ابنه عثمان، وتحدث توترات بين أرطغرل من جهة، والفتاة وقبيلتها من جهة أخرى.

وعلى الجبهة الخارجية، فإن تنظيما سريا آخرا يظهر رافضا سيطرة الأتراك على منطقة "سوغوت" وإحيائها، وتسعى لأخذ السيطرة من يد أرطغرل.

ويعمل زعيم التنظيم على نشر رجاله متنكّرين في مختلف مناطق مدينة "سوغوت"، وينجحوا في الوصول قرب أرطغرل الذي ينشر رجاله بهويات مختلفة في المدينة.

وبعد ذلك، يسعى التنظيم لمنع أرطغرل من تقوية نفوذه عبر مجموعة من المكائد السرية.

وملخص هذا الجزء يكمن في دخول أرطغرل في أحداث متشعبة، من جهة الدولة السلجوقية التي يتحكم بها آخرون، ومن جهة ضغط المغول عليه، ومن جهة ثالثة تربص تنظيم سري به يسعى للاستيلاء على منطقة "سوغوت" من يد الأتراك.

وتدور أحداث مسلسل "قيامة أرطغرل"، في القرن 13م، ويعرض سيرة حياة البطل أرطغرل بن سليمان شاه، زعيم قبيلة قايي، وهو من أتراك الأوغوز المسلمين (التركمان)، ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية (656هـ ـ 1258م / 726هـ ـ 1326م).

وفي سياق ذي صلة، أعلن منتج مسلسل "قيامة أرطغرل"، محمد بوزداغ، أن مسلسله الجديد "قيامة عثمان غازي"، الذي يتناول حياة مؤسس الدولة العثمانية، عثمان بن أرطغرل، سيبدأ عرضه العام المقبل، بعد انتهاء سلسلة "قيامة أرطغرل"؛ حيث سيكون الموسم الخامس هو آخر مواسمه.

وأوضح بوزداغ أن دور عثمان بن أرطغرل سيجسده الفنان بوراق أوزجفيت؛ وقد جرى التعاقد معه لخمسة مواسم، حسب ما أعلن عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي.



