أعلي عائد وإلغاء العلاوة....كيف؟

07 نوفمبر 2018 - 02:53 م

عشية تصريح السيد الرئيس خلال منتدي شباب العالم بإلغاء العلاوة للموظفين بغرض بناء مدارس لتقليل كثافة الطلاب في الفصول صرح الفريق مميش رئيس هيئة قناة السويس بأن قناة السويس حققت أعلي عائد هذا العام منذ إفتتاحها، جاء تصريح سيادة الفريق في برنامج "مانشيت" علي فضائية أون إي، وفي جريدة الأهرام خبر إعلان البنك المركزي عن إرتفاع الإحتياطي الأجنبي بمقدار 42 مليون دولار ليصل إلي 44,4 مليار دولار. تلك التصريحات لا تتماشي منطقياً مع ما يقوم به الرئيس بغرض الإصلاح، وأيضاً مع وضعنا الإقتصادي المأزوم وفي ظل بطالة وغلاء كبير في الأسعار، وقد يفهمها البعض علي أننا لسنا بحاجة لإلغاء علاوات أو تخفيض في أسعار وغيره من الأمور التي تخفف عن المواطنين صعوبة الحياة.

العلاوات أو المنح الموسمية وغيرها والتي يرصدها المسئولين ينتظرها الموظف المصري بكل شوق، بل قد يكون أعد لها وخطط أبواب صرفها أو وعد أسرته بتحقيق بعض طلباتهم حين الصرف، وحتي لا نستبعد أن يقوم البعض بالإقتراض-السحب علي المكشوف- إنتظاراً لمجيء العلاوة ثم السداد، لكن للأسف يطل علينا في مثل تلك المواقف بعض مذيعي التوك شو بتبريرات غبية لقرارات الحكومة، بل يصل ببعضهم إتهام المواطن المصري بصورة فجة وتبجح بأن "همه علي بطنه". في برنامجه اليومي "علي مسئوليتي" علي فضائية صدي البلد تحدث أحمد موسي مخاطباً المصريون معطياً إياهم درساً في الزهد والوطنية قائلاً "متخلوش الأكل مشكلتكم الأساسية...بقاء الوطن أهم".

من ينصح الناس من المذيعين بالزهد والتقشف ويضربون علي وترالنغمة الشوفينية الوطنية، نتمني أن يكون هؤلاء قدوة للناس، بحيث يتخلوا عن بعض من أسطول سياراتهم الفارهة أومساكنهم الفاخرة، وموائدهم في منازلهم الملوكية والذي يصاحبها الخدم والحشم، بل لا نستبعد قيامهم بقضاء أجازاتهم أو الإستشفاء خارج الوطن، وغيرها من الأمور التي لا تخفي علي أحد، وفي الوقت نفسه هؤلاء وغيرهم من الذين ينهبون مقدرات الوطن ويستحلونها ويعيشون كي يأكلوا وينعموا، يستكثرون علي المواطن الغلبان أن يأكل كي يعيش ويقيم جسمه، بل هؤلاء الذين أصيبوا ببلادة وغشيت جلودهم طبقة سميكة حرمتهم من الإحساس تظل أعينهم تنظرإلي ما في يده يريدون إنتزاعها ليزيدوا مما عندهم وتمتلأ بطونهم إلي حد التخمة.