» "فيفا" يهنئ لاعب الأهلى بعيد ميلاده الـ 40

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فيفا

الاهلى

عيد ميلاد

تريكة

هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لاعب النادي الأهلى ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة بمناسبة عيد ميلاه الـ40.

وكتب "فيفا" عبر "تويتر" : "أمير القلوب يحتفل بعيد ميلاده اليوم، تمنياتنا بعيد ميلاد سعيد لأسطورة FIFA والكرة المصرية والنادي الأهلي، الماجيكو، صانع السعادة.. الموهوب محمد أبو تريكة الذي يتم 40 سنة".

وأضاف: "كل عام وأنت بخير كابتن تريكة.. لمساتك الساحرة ستظل علامة في تاريخ كرة القدم وشكرًا على الذكريات".


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