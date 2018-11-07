» "فيفا" يهنئ لاعب الأهلى بعيد ميلاده الـ 40

محمد عبد الحارس
هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لاعب النادي الأهلى ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة بمناسبة عيد ميلاه الـ40.
وكتب "فيفا" عبر "تويتر" : "أمير القلوب يحتفل بعيد ميلاده اليوم، تمنياتنا بعيد ميلاد سعيد لأسطورة FIFA والكرة المصرية والنادي الأهلي، الماجيكو، صانع السعادة.. الموهوب محمد أبو تريكة الذي يتم 40 سنة".
وأضاف: "كل عام وأنت بخير كابتن تريكة.. لمساتك الساحرة ستظل علامة في تاريخ كرة القدم وشكرًا على الذكريات".
مغرب05:07 م
فجر
04:55
شروق
06:20
ظهر
11:43
عصر
14:45
مغرب
17:07
عشاء
18:37