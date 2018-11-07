» "فيفا" يهنئ لاعب الأهلى بعيد ميلاده الـ 40

07 نوفمبر 2018 - 02:50 م

هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لاعب النادي الأهلى ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة بمناسبة عيد ميلاه الـ40.

وكتب "فيفا" عبر "تويتر" : "أمير القلوب يحتفل بعيد ميلاده اليوم، تمنياتنا بعيد ميلاد سعيد لأسطورة FIFA والكرة المصرية والنادي الأهلي، الماجيكو، صانع السعادة.. الموهوب محمد أبو تريكة الذي يتم 40 سنة".

وأضاف: "كل عام وأنت بخير كابتن تريكة.. لمساتك الساحرة ستظل علامة في تاريخ كرة القدم وشكرًا على الذكريات".