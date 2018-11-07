المقاصة يختتم استعداداته قبل مواجهة "سيد البلد"

07 نوفمبر 2018 - 02:47 م

اختتم نادي مصر المقاصة استعداداته، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري فى إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من بطولة الدوري والمقرر لها غدا الخميس.

واجتمع طلعت يوسف المدير الفني للفريق باللاعبين، في جلسة ودية قبل المران حثهم خلالها على ضرورة التركيز الشديد في تلك المباراة، من أجل حصد الثلاث نقاط للمضي قدمًا نحو المربع الذهبي هدف الفريق خلال هذا الموسم، محذرًا من قوة منافسه الاتحاد وإمكانات لاعبيه وجهازه الفني بقيادة حلمي طولان الكبيرة.