بالتفاصيل.. ثلاثي المفاجآت فى انتخابات الكونجرس

07 نوفمبر 2018 - 02:16 م

فجرت انتخابات الكونجرس الأمريكية عدة مفاجآت هذا العام، إذ سيطر الديمقراطيون بشبه أغلبية على الكونجرس، واضعين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والجمهوريين في مأزق، بينما اكتسحت النساء هذه الانتخابات فمع وصول أول مسلمتين من أصول عربية إلى الكونجرس، شغل اثنان من السكان الأصليين لأمريكا مقعدين في المجلس، بينهما امرأة مثلية الجنس.

ولأول مرة تشهد الانتخابات عددًا غير مسبوق من المرشحات الإناث لأول مرة، فقد تنافس 244 مرشحًا على الأقل من المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيًا، على جميع المناصب الحكومية، بمن فيهم 21 مرشحًا للكونجرس وأربعة للحاكم الولايات.

شاريس ديفيد: أول امرأة أمريكية مثلية انتخبت للكونجرس

هزمت المرشحة الديمقراطية النائب الجمهوري كيفين يودر، في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، لتصبح بذلك أول عضوة مثلية الجنس تمثّل ولاية كنساس في الكونجرس، وقد قامت المحامية، البالغة من العمر 38 عامًا، ولاعبة فنون قتالية سابقة بحملة لتعزيز التعليم العام و"العمل معًا لإنجاز الأمور في واشنطن".

ديب هالاند: أول أمريكية من السكان الأصليين تفوز في الكونجرس

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الديمقراطية ديب هالاند تعتبر أول امرآة من السكان الأصليين تفوز في انتخابات الكونجرس.

وتعد "هالاند" ناشطة مجتمعية معروفة في منطقتها الديمقراطية في ولاية نيو مكسيكو، تعمل بلا كلل لتشجيع الأمريكيين الأصليين -الذين يشكلون اثنين في المائة من سكان الولايات المتحدة - على التصويت.

وترى ديب هالاند أن سياسات إدارة الرئيس ترامب عنصرية وجنسية، وتؤمن أنها لا تصب في مصلحة المواطنين الأمريكيين العاديين، وتريد أن تتخذ موقفًا ضدها في الكونجرس وأن تكون صوتاً صريحاً للنساء ولسكان أمريكا الأصليين.

وقالت "هالاند" في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" في مقابلة أجريت قبيل الانتخابات التي شاركت فيها في المقر الأول للكونجرس في نيومكسيكو: "نحتاج إلى أناس حقيقيين يتحدثون عن قضايانا ويعرفون ما الذي تشعر به".

وتابعت: "لدينا الآن أشخاص في الكونغرس لا يعرفون معني أن تعيش بدون طعام أو رعاية صحية مناسبة".

ويمثل الفوز النسبي للأمريكيين الأصليين علامة بارزة في النظام السياسي الأمريكي.

أيانا بريسلي: أول امرأة سمراء تصل للكونجرس

أول سمراء البشرة تصبح نائبًا بمجلس النواب بولاية ماساتشوستس، وصنعت إنجازًا بهزيمتها لرئيسها التي كانت تعمل لديه، النائب مايكل مابوانو في الانتخابات التمهيدية، وولدت بشيكاغو، وتتمتع بدعم قوي من سكان الولاية التي تمثلها والعمال المحليين وموظفي الفنادق والنقابات العمالية والحركات الشعبية.

جاريد بوليس: أول مثلي يرشح لمجلس النواب

وهو أول مثلي ديمقراطي يرشح لمجلس النواب، وركز في برنامجه على الرعاية الصحية وإلغاء عقوبة الإعدام وقوانين الدراسة والأسلحة، وأصبح أول حاكم منتخب للمثليين جنسيًا في 2016، عندما فاز بسباق ولاية أوريجون.

"إلهان عمر" و"رشيدة طليب".. أول مسلمتين من أصول عربية يفوزان في انتخابات الكونجرس

وتعتبر إلهان عمر، أول عضوة مسلمة في الكونجرس، بالإضافة إلى أنها ستكون أول صومالية أمريكية، ولقد جاءت "إلهان" إلى الولايات المتحدة منذ أكثر من عقدين من الزمن كلاجئة.

وقد واجهت إلهان هجمات عنصرية بسبب إسلامها، واتهمتها لورا لومر، وهي صحفية من اليمين المتطرف بصلتها بـ"الإرهابيين المسلمين".

بينما تقول إلهان: "عندما يسألني الناس عمن هو أكبر منافس لي، لا أذكر أسماء، بل أقول لهم إنها الإسلاموفوبيا والعنصرية وكراهية الأجانب وكره النساء، لا يمكننا السماح لحاملي هذه الأفكار بالفوز".

وانتقلت إلهان للعيش في مينيسوتا مع أسرتها عندما كانت في سن المراهقة، حيث فقدت والدتها عندما كانت صغيرة، لذا تولى جدها ووالدها تربيتها، وهي أصغر إخوتها البالغ عددهم سبعة.

كان جميع أفراد أسرتها في الصومال من المتعلمين، فقد كان والدها مديرًا للنقل البحري الوطني، بعد الحرب الأهلية في الصومال عام 1991، حيث هربت أسرتها كلها من البلاد وعاشت لسنوات طويلة في معسكرات اللاجئين في كينيا.

وفي عام 1995، هاجرت إلهان مع أسرتها إلى ولاية مينيسوتا، وكانت متفوقة وتعلمت الإنجليزية في غضون ثلاثة أشهر، وعملت أثناء دراستها كمترجمة وهي في سن الـ14 فقط.

كما تخرجت في كلية العلوم السياسية والدراسات الدولية في جامعة "نورث داكوتا" الأمريكية في عام 2011، وبعد إنهاء دراستها، عملت مديرة حملة إعادة انتخاب "كاري دزييدزيتش" لمجلس الشيوخ بولاية مينيسوتا لعام 2012.

وأصبحت في عام 2015، مديرة السياسات والمبادرات الخاصة بشبكة تنظيم النساء التي نادت فيها عمر النساء المهاجرات من شرق أفريقيا لتولي أدوار القيادة المدنية والسياسية في البلاد.

ولمع اسم "إلهان" عندما حققت إنجازًا تاريخيًا وتصدر اسمها عناوين وسائل الإعلام المحلية بعد أن هزمت مرشحا جمهوريا لتحصل على مقعد في مجلس نواب ولاية مينيسوتا عام 2016.

رشيدة طليب: أول فلسطينية مسلمة تدخل الكونجرس

فازت الأمريكية من أصول فلسطينية رشيدة طليب بمقعد في مجلس النواب الأمريكي، بعد فوزها في الانتخابات عن الحزب الديمقراطي في مدينة ديترويت وذلك لعدم وجود منافس لها.

وأصبحت "طليب" هي ابنة مهاجرين فلسطينيين، أول امرأة مسلمة عضو في المجلس التشريعي للولاية في ولاية ميشيغان منذ عقد من الزمان، وكانت طليب، ناقدًا صريحًا للرئيس دونالد ترامب، واعتُقل قبل عامين لعرقلة خطاب ترامب في مدينة ديترويت، بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية .

ولدت رشيدة، وهي كبرى إخوتها الأربعة عشر المولودين، لأبوين من المهاجرين الفلسطينيين، وتنتمي لمدينة ديترويت، وعمل والدها في مصنع تابع لشركة فورد موتور بنفس المدينة التي تعد معقل صناعة السيارات الأمريكية، وأصبحت أول امرأة مسلمة تنتخب للبرلمان عن الدائرة الثالثة في ولاية ميشيغان.

وقد دخلت رشيدة طليب معترك الحياة السياسية بشكل رسمي سنة 2008، عندما تمكنت من الفوز بمقعد في مجلس النواب في ولاية ميشيغان، وأضحت أول امرأة مسلمة تخدم في المجلس التشريعي في ميشيغان والثانية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب أرقام وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، ترشحت لمجلس النواب هذا العام 237 امرأة..

وأرجع مراقبون السبب وراء زيادة عدد النساء المنتخبات في الكونغرس إلى ما يعرف بـ"مسيرة النساء" وحركة "Me Too " التي سلطت الضوء على قضية التحرش.