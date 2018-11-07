"كدا عيب" تشعل النار بين باحثة وداعية

07 نوفمبر 2018 - 01:28 م

اندلعت مشادة كلامية حادة على الهواء، بين الشيخ سامح عبد الحميد، الداعية السلفي، وعبير سليمان، الباحثة في شئون المرأة، بسبب مسألة التعدي على الزوجات.

وخالفت "سليمان"، في لقائها مع برنامج "صح النوم"، المذاع على قناة "ال تي سي" الفضائية، ويقدمه محمد الغيطي، الداعية حول أحقية الزوجة في طلب الطلاق حال تعرضها لضرب من زوجها.

وأضافت "سليمان"، موجه حديثها لداعية السلفي قائلة له: "أنت بتاجر بدقنك"، ليرد عليها الأخير قائلاً: "عيب كده، أنتي شخصية غلاطة في الكلام".