  • الأربعاء 07 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر04:41 م
بحث متقدم
الموسم الخامس لـ«أرطغرل»

يبدأ الليلة.. تفاصيل مشوقة عن الموسم الخامس لـ«أرطغرل»

صورة الخبر

بالتفاصيل.. ثلاثي المفاجآت فى انتخابات الكونجرس

قيادي إخواني : "أثبتم أنكم لا تستحقون شرف الحكم"

قيادي إخواني: "أثبتم أنكم لا تستحقون شرف الحكم"

المؤبد لـ6 من الإخوان بالشرقية

الإعدام لـ 8 متهمين والمؤبد لـ32 آخرين

طارق حجي مع البحيري: «أبو حنيفة دمه خفيف»

طارق حجي مع البحيري: «أبو حنيفة دمه خفيف»

طفلة البامبرز

النقض تؤيد إعدام مغتصب طفلة البامبرز

فندي

سيبدأ نصب السيرك لترامب وعائلته

عيد مهاجما بدرواي : " هل اكتشفت ذلك يا صغيري"

عيد مهاجمًا بدراوي: "هل اكتشفت ذلك يا صغيري"

الرئيس السيسي

السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية لطريق «النفق - شرم الشيخ»

مسابقة شعرية للعريفي تنتهي بـ"منشار خاشقجي"

مسابقة شعرية للعريفى تنتهى بـ"منشار خاشقجي"

"كدا عيب" تشعل النار بين باحثة وداعية

آخر الأخبار

الشيخ سامح عبدالحميد الداعية السلفي
الشيخ سامح عبدالحميد الداعية السلفي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

3 تنازلات تنقذ«بن سلمان» من عاصفة خاشقجي

#

الاحتلال يستهدف متظاهرين فلسطينيين على حدود غزة

#

ليبيا.. انهيار وقف إطلاق النار وتجدد الاشتباكات بطرابلس

#

السعودية تحبط مخططًا إرهابيًا لداعش

اندلعت مشادة كلامية حادة على الهواء، بين الشيخ سامح عبد الحميد، الداعية السلفي، وعبير سليمان، الباحثة في شئون المرأة، بسبب مسألة التعدي على الزوجات.

وخالفت "سليمان"، في لقائها مع برنامج "صح النوم"، المذاع على قناة "ال تي سي" الفضائية، ويقدمه محمد الغيطي، الداعية حول أحقية الزوجة في طلب الطلاق حال تعرضها لضرب من زوجها.

وأضافت "سليمان"، موجه حديثها لداعية السلفي قائلة له: "أنت بتاجر بدقنك"، ليرد عليها الأخير قائلاً: "عيب كده، أنتي شخصية غلاطة في الكلام".

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مَنْ يجرؤ على نقد التاريخ الإسلاميّ؟!

محمود سلطان

نهائي العملاقين

فراج إسماعيل

مصر والكويت تعاون وشراكة..

حسام فتحي

الرهان

عبد الرازق أحمد الشاعر

زيارتان مريبتان مشؤمتان..وذكريات (تان تان)

د. هشام الحمامي

الإلحاد ليس خيارًا عالميًا!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» "فيفا" يهنئ لاعب الأهلى بعيد ميلاده الـ 40
» العثور على 15 طفلاً داخل ثلاجة تبريد
» امرأة تهدد بتفجير مستشفى بفرنسا
» وصلة رقص لـ إلهان عمر بعد فوزها بعضوية الكونجرس
» شاهد.. كيف يجفف النمل خزينة من الغذاء بعد المطر
» بالصور.. صلاح بالجامعة المصرية الروسية لمكافحة الإدمان
» اليوم.. انتهاء إضافة المواليد ببطاقات التموين
» تعرف على أول مسلمتين يصلان للكونجرس الأمريكي
» أحمد السعدني: "أنا وارث الكسل عن أبويا"
» أمراض كبرى تصيب من يحبون "مضغ اللبان"
» هزيمة كبرى لحزب "ترامب" في انتخابات مجلس النواب الأمريكي

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • مغرب

    05:07 م

  • فجر

    04:55

  • شروق

    06:20

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:45

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي
قمامة
جابر عصفور