» امرأة تهدد بتفجير مستشفى بفرنسا

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وكالات- الدويني فولي
أفاد مصدر بالشرطة الفرنسية، الأربعاء، بأن عملية جارية في دونكيرك، بعد تقارير إعلامية عن إنذار بوجود قنبلة تحملها امرأة تهدد بتفجيرها في مستشفى.
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