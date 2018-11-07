  • الأربعاء 07 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:22 ص
بحث متقدم
الأهلي والترجي

تعرف على تردد 9 قنوات مفتوحة تذيع مباراة الأهلي والترجي

الكاركتير

أول رد من صاحب الكاركتير المسيء للمنتقبات: النقاب حرية شخصية

سعد الحريري

هذا ما قاله "الحريري" عن إساءة وزير لبناني لمصر

الرئيس السيسي

"السيسي": منتدى شباب العالم رسالة هامة لهؤلاء

مسئول الحي

أغرب تعليق من رئيس مدينة رأس البر على واقعة "بائعة الخضار"

الرئيس السيسي

السيسي يكلف الحكومة بهذا الأمر الهام

النقاب

مصادر: "دينية البرلمان" ترفض حظر النقاب

السيسي

«السيسي» يوجه نصيحة لشباب العالم في ختام «شرم الشيخ»

الاطباء

تفاصيل الهروب «المخيف» للأطباء

ليبرمان

الاحتلال يتجه لإعدام الأسرى الفلسطينيين

تعرف على تردد 9 قنوات مفتوحة تذيع مباراة الأهلي والترجي

الصفحة الأخيرة

الأهلي والترجي
الأهلي والترجي

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

تعليق ناري لـ "أديب" قبل مباراة الأهلي والترجي

#

أحمد موسى لأول مرة يشيد بـ"أبوتريكة".. هذا ما قاله

#

هذا مايحتاجه الأهلي في مباراة العودة أمام الترجي

#

تعرف على حكم مباراة الترجي والأهلي في تونس

الاهلى

الترجى التونسى

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بيانًا كشف فيه عن القنوات التي من المقرر ان تذيع المباراة النهائية بين الأهلي والترجي في إياب دوري أبطال أفريقيا .

وتبين أن 27 قناة سوف تذيع المباراة ، منها النيل للرياضة عبر البث الأرضي ، فضلًا عن قنوات بي إن سبورت التي تحتكر البث الفضائي على نايل سات وعرب سات.

وتنقل عدة قنوات مفتوحة المباراة على الباقة الأفريقية بقمر "يوتل سات" على الترددات 10977، و12604، و10804، وجميعها على الاستقطاب الـ (أفقي)، وهذه القنوات هي:

تليفزيون السنغال RTS، وتليفزيون مالي ORTM، بالإضافة إلى قنوات ORTB بنين، وتليفزيون بوركينا فاسو RTB، وقنوات CRTV، RTI، وTGB، وRTNC، وTVT، من كوت ديفوار، والكاميرون، وغينيا  بيساو، والكونغو، وتوجو، على الترتيب.

كما تتواجد قنوات RTS، و ORTB، على القمر (يوتلسات 9 شرق)، على التردد 11881 (رأسي)، بينما تبث قناة مالي ORTM على التردد 12034 (رأسي)، على القمر نفسه.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مَنْ يجرؤ على نقد التاريخ الإسلاميّ؟!

محمود سلطان

نهائي العملاقين

فراج إسماعيل

الشباب.. قادة المستقبل..

حسام فتحي

الرهان

عبد الرازق أحمد الشاعر

زيارتان مريبتان مشؤمتان..وذكريات (تان تان)

د. هشام الحمامي

الإلحاد ليس خيارًا عالميًا!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» وكالة "ناسا" الفضائية تكشف لغزا أخفته 14 عاما
» "بائعة الخضار" تكشف تفاصيل واقعة الاعتداء عليها
» تسريبات جديدة عن قتل«خاشقجي» تورط مستويات عليا
» حرمان هؤلاء الطلاب من خوض الامتحانات
» هذا ما فعله خادم الحرمين مع سجناء في القصيم
» العاهل المغربي يدعو الجزائر إلى حوار مباشر وصريح
» اكتشاف مذهل يقرب العلماء من سر بناء الأهرامات
» ليفربول «صلاح» يسقط أمام النجم الأحمر
» وصول 100 ألف مهاجر إلى أوروبا في 2018
» «الكاف» يعلن القنوات الناقلة لمباراة الترجي والأهلي
» سان جيرمان يرحب بالاستغناء عن «رابيو»

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • ظهر

    11:43 ص

  • فجر

    04:55

  • شروق

    06:20

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:45

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي
قمامة
جابر عصفور