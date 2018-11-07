أول رد من صاحب الكاركتير المسيء للمنتقبات: النقاب حرية شخصية

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الكاركتير
الكاركتير

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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عمرو سليم

النقاب حرية شخصية

رد رسام الكاركتير عمرو سليم على رسمته التي أثارت جدلًا كبيرًا بعد نشرها بصحيفة "المصري اليوم " أمس والتي تضمنت محتوى اعتبره البعض مسيئًا للنقاب والمنتقبات.

وأكد "سليم" خلال تصريح صحفي أنه يتعرض لهذه الموجة من الهجوم كلما اقترب من "الشكليات" التي يعتقد البعض أنها من الإسلام مثل اللحية والنقاب حسب "إعلام . اورج".

أكد أن هذا الأمر ليس اتهامًا لكل السيدات المنتقبات بأنهن يستخدمنه في ارتكاب جرائم، لكن الكاريكاتير موضع الجدل تمت الإشارة فيه لحالة معينة متكررة في المجتمع، لأن جرائم كثيرة تحدث بهذا الشكل، مضيفًا: “يستغلونه تحت ستار الحرية الشخصية، رغم أن الحرية يجب أن تكون واضحة لا شبهة فيها”.

تابع عمرو، أن النقاب ليس من الإسلام في شيء، صحيح أنه حرية شخصية لكنه يتسبب في ضرر للأخرين، وبالتالي منعه واجب، قائلاً: “ممكن واحد يمشي بسكينة في الشارع.. دي حرية شخصية.. لكن وقت ما يرتكب بيها جريمة هتتحول من حرية لجريمة”، لذلك ارتكاب النقاب لعمل أفعال مشينة يُعد جريمة يجب التصدي لها، وهناك قطاع كبير من الشعب يطالب بحظره نتيجة الاستغلال السيء له.

أشار رسام الكاريكاتير إلى أن ما عرضه هو جانب من الجوانب السيئة للنقاب، مشيدًا بقرارات بعض دول العالم بمنعه في أماكن العمل الرسمية، مثل الجزائر مؤخرًا. وزاد أنه لا يخش النقد، لأن كل وجهات النظر لها معارضون ولن تسلم في كل الحالات، وما دامت مصرًا على أن تعبرعن وجهة النظر التي تعتبرها لصالح الدولة، فيجب أن تتحمل مسؤولية مواقفك ووجهات نظرك.


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