"الكهرباء" تكشف حقيقة صرف سنة مكافأة للموظفين

علق الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، على الأخبار المتداولة بشأن صرف سنة مكافأة لموظفي الكهرباء.



وقال"حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إن الفكرة أن العاملين بالوزارة وقطاعات المختلفة يبذلون مجهود ضخم في القيام بالمهام المطلوبة منهم في الإنتاج والنقل رغم العجز في عدد العاملين.

وقال"حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إن الفكرة أن العاملين بالوزارة وقطاعات المختلفة يبذلون مجهود ضخم في القيام بالمهام المطلوبة منهم في الإنتاج والنقل رغم العجز في عدد العاملين.