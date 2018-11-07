هذا ما قاله "الحريري" عن إساءة وزير لبناني لمصر

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شدد رئيس الوزراء اللبنانى المكلف، سعد الحريرى، على قوة العلاقات اللبنانية المصرية.
وقال الحريرى، عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إن "ما يربط لبنان بمصر أقوى من أن يؤثر عليه سوء تعبير، اعتذر عنه وزير السياحة اللبنانى، تحية إلى مصر شعبا وقيادة وتاريخا وحاضرا ومستقبلا".
وكان وزير السياحة اللبنانى، أوفاديس كيدانيان، قد أجرى زيارة إلى سفير مصر لدى لبنان نزيه النجارى، ظهر أمس، الثلاثاء، بمقر السفارة المصرية فى بيروت، لتكرار الاعتذار عما نسب إليه من تصريحات مسيئة، وتأكيد احترامه لمصر، قيادة وحكومة وشعبا، وشدد على حرصه على العلاقات المصرية - اللبنانية، واستمرار تميزها، خاصة فى مجال السياحة.

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