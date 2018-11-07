هذا ما قاله "الحريري" عن إساءة وزير لبناني لمصر

شدد رئيس الوزراء اللبنانى المكلف، سعد الحريرى، على قوة العلاقات اللبنانية المصرية.



وقال الحريرى، عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إن "ما يربط لبنان بمصر أقوى من أن يؤثر عليه سوء تعبير، اعتذر عنه وزير السياحة اللبنانى، تحية إلى مصر شعبا وقيادة وتاريخا وحاضرا ومستقبلا".

وقال الحريرى، عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إن "ما يربط لبنان بمصر أقوى من أن يؤثر عليه سوء تعبير، اعتذر عنه وزير السياحة اللبنانى، تحية إلى مصر شعبا وقيادة وتاريخا وحاضرا ومستقبلا".