انتر ميلان يقتنص التعادل من برشلونة بأبطال أوروبا

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برشلونة وانتر ميلان
برشلونة وانتر ميلان

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انتر ميلان الإيطالي يواصل صحوته الأوروبية

اقتنص فريق انتر ميلان الإيطالي، الثلاثاء، التعادل من ضيفه برشلونة الإسباني بهدف لكل منهما، في مباراة الجولة الرابعة للمجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
تقدم برشلونة بهدف عن طريق البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا في الدقيقة 83 من زمن المباراة.
وعاد انتر بهدف التعادل بعدها بأربع دقائق فقط عبر الأرجنتيني ماورو إيكاردي.
وفي نفس الجولة للمجموعة ذاتها، قلب توتنهام هوتسبير الإنجليزي تأخره بهدف أمام ضيفه آيندهوفن الهولندي لفوز بهدفين.
تقدم آيندهوفن بهدف عن طريق لوك دي يونغ في الدقيقة 2 من زمن اللقاء.
وعاد توتنهام بهدفين عبر هاري كين في الدقيقتين 78 و89 من زمن المباراة.
بذلك، يتصدر برشلونة المجموعة برصيد 10 نقاط، وانتر ميلان الثاني برصيد 7 نقاط، وتوتنهام هوتسبير الثالث برصيد 4 نقاط، وآيندهوفن الرابع بنقطة واحدة. 

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