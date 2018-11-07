نابولي يتعادل مع باريس سان جيرمان بأبطال أوروبا

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أشعل فريقا نابولي الإيطالي وضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، الثلاثاء، المجموعة الثالثة لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وتعادل الفريقان بهدف لكل منهما، في مباراة الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة بالبطولة القارية.
تقدم باريس سان جيرمان بهدف عن طريق الإسباني خوان بيرنات في الدقيقة 45 من زمن اللقاء.
وعاد نابولي بهدف التعادل عبر لورنزو إنسيني من ضربة جزاء في الدقيقة 63 من زمن المباراة.
والثلاثاء أيضًا، تغلب سرفينا زفيزدا الصربي على ضيفه ليفربول الإنجليزي بهدفين دون رد، ضمن نفس الجولة لذات المجموعة.
بذلك، يتصدر ليفربول المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن نابولي، وباريس سان جيرمان الثالث برصيد 5 نقاط بفارق نقطة عن زفيزدا .

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