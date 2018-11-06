مصر تؤجل زيارة وزير خارجية البرازيل

06 نوفمبر 2018 - 11:50 م

أعلنت وزارة الخارجية البرازيلية، أمس، أن مصر أجّلت زيارة وزير الخارجية البرازيلى، ألويسيو نونيز فيريرا إلى القاهرة، والتى كان من المقرر أن تبدأ غداً، وتستمر حتى الأحد المقبل.

وكان من المقرر أن يلتقى خلالها مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسامح شكرى، وزير الخارجية، وهو ما أرجعه مصدران دبلوماسيان إلى تعهد الرئيس المنتخب جاير بولسونارو، بنقل سفارة بلاده فى إسرائيل إلى القدس والتى أثارت موجة احتجاجات فلسطينية وتنديداً عربياً. وأفادت وزارة الخارجية البرازيلية، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء، بأن نظيرتها المصرية أجلت الزيارة متعللة بتعارضها مع جدول أعمال كبار المسؤولين، لكن مصادر بالوزارة- طلبت عدم نشر أسمائها بسبب حساسية القضية- قالت إنه لم يتم تحديد موعد جديد، ولمحت إلى استياء مصر من مقترح بولسونارو.



وأعرب السفير الفلسطينى لدى البرازيل، إبراهيم الزبن، أمس، عن أمله فى أن يكون تعهّد الرئيس البرازيلى بنقل سفارة بلاده



إلى القدس مجرّد كلام ضمن حملته الانتخابية، وأنه سيحاول حشد دعم الحكومة الجديدة ضد هذه الخطوة.