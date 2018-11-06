» هذا ما فعله خادم الحرمين مع سجناء في القصيم

06 نوفمبر 2018 - 11:40 م

بمناسبة انطلاق جولته الداخلية غير المسبوقة، أوعز العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإطلاق سراح السجناء المعسرين من المواطنين بمنطقة القصيم في قضايا حقوقية.



وذكرت وكالة «واس» السعودية الرسمية، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء: «بمناسبة الزيارة الكريمة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين... إلى منطقة القصيم، فقد أمر بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعا، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم».

