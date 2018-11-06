زيرة التخطيط: لا يوجد إصلاح حقيقي بدون هذا الأمر

06 نوفمبر 2018 - 11:30 م

صرح الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بأن اختيار شباب البرنامج الرئاسي تم بناء على معايير شفافة.



وقالت "السعيد، في حوار لقناة «إكسترا نيوز»: "لدينا استراتيجية تعليمية كاملة لبناء الشخصية المصرية بأبعاد وثقافات مختلفة، ومن مكاسب المنتدى الإطلاع على أفكار الشباب المصري المختلفة".

