  • الإثنين 05 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:02 م
بحث متقدم
الرئيس السيسي

ماذا يعني حرص «السيسي» على استقرار قطر؟

ننشر أسماء مستحقي وحدات متضرري سيول رأس غارب

حقيقة إهدار51 مليار م3 من مياه السيول

ازاروا

رسميًا.. الاتحاد الأفريقي يقرر إيقاف «أزارو» مباراتين

الرئيس السيسي

أول تعليق أزهري على كلمة الرئيس بشأن«حرية العبادة»

البرلمان

«لجنة التفتيش».. كلمة السر في عرقلة قانون الإدارة المحلية

البرلمان

رسالة «سلفية» لنواب البرلمان تعليقًا على«منع النقاب»

ميسى وصلاح

«صلاح» يتفوق على «ميسي» في قائمة الأغلى عالميًا

الدولار

أسعار الدولار أمام الجنيه بالتعاملات المسائية

أقطاي

نائب أردوغان: هؤلاء سيدفعون ثمن قتل خاشقجى

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لهذه الأسباب.. حذر«السيسي» من السوشيال ميديا

«كلوب»:

أسباب سياسية وراء استبعاد «شاكيري» من بعثة ليفربول

الرياضة

شاكيرى
شاكيرى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

لقاء مرتقب بين «السيسي» وممثلي 43 شركة أمريكية

#

مفاجأة.. «صلاح» سبب رحيل «زيدان» عن الريال

#

مفاجأة وراء استبعاد «صلاح» من التشكيل المثالي للفيفا

#

"كلوب" يصدم الثلاثى "صلاح" و"ماني" و"فيرمينيو"

المصريون

ليفربول

كلوب

شاكيري

علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على مشواره مع الفريق في جميع البطولات منذ قدومه إلى الريدز، قبل 3 سنوات.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي قبل كواجهة النجم الأحمر بدوري أبطال أوروبا: "حتى الآن قضينا ثلاثة أعوام مثيرة ورائعة. وإذا كنا نجحنا في التتويج باللقبين كانت ستكون الأمور أفضل كثيرًا".

وأضاف: "لكن هذا هو الحال في كرة القدم، تقم بتقييم الأمور بعد خسارة أو فوز في مباراة واحدة. لكن إذا خسرت البطولة في الأدوار الأولى تكون الأمور دراماتيكية بشكل أقل. الأمور تسير بشكل جيد وسنحاول مرة أخرى".

وواصل كلوب بالحديث عن استبعاد شاكيري: "نأتي هنا كفريق كرة قدم ، ونحن نمثل واحدة من أكبر أندية كرة القدم في العالم. لهذا السبب نحن هنا: للعب كرة القدم ، ونحن نريد التركيز على ذلك".

وتابع كلوب عن استبعاد شاكيري: "نحن في صربيا ونحترم 100 ? أن السياسة لها دائما تأثير على الحياة ، لكننا لسنا هنا من أجل ذلك - نحن هنا للعب كرة القدم. كان يمكن أن يكون هناك قصة و لم نرغب في امتلاك قصة إلى جانب قصة كرة القدم".

وأكمل: "تجربة اشبيلية في دوري الأبطال الموسم الماضي كانت مفيدة للفريق في الأجواء الجماهيرية".

وبسؤال كلوب عن أخبار تدريب مساعده لفريق لنجم الأحمر، أجاب: "لا أعلم شيئا عن هذا".

واختتم بإيضاح مدى جاهزية نابي كيتا: "تدرب مع الفريق بالأمس، عندما لعبنا أمام آرسنال كان جاهزاً بنسبة 100 % ولكن لم أرغب بالمخاطرة سأتخذ قرار مشاركته من عدمها غداً، هندرسون ايضا قريب من العودة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مَنْ يجرؤ على نقد التاريخ الإسلاميّ؟!

محمود سلطان

كيف تحسن الدول صورتها؟

فراج إسماعيل

جرذان وكلاب..

حسام فتحي

الرهان

عبد الرازق أحمد الشاعر

زيارتان مريبتان مشؤمتان..وذكريات (تان تان)

د. هشام الحمامي

الإلحاد ليس خيارًا عالميًا!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» أسباب سياسية وراء استبعاد «شاكيري» من بعثة ليفربول
» الجيش البريطاني يعتزم تجنيد «أجانب»
» الزمالك يخطف فوزًا قاتلًا من حرس الحدود
» تجديد حبس رئيس حي الهرم
» «الخطيب» رئيسًا لبعثة الأهلي في تونس
» إعفاء 8 دول من العقوبات على صادرات إيران
» تحقق ثالث نبوءة لنهاية العالم
» سفير رواندا بالقاهرة: الشعب الأفريقي يفتخر بـ«السيسي»
» وزير الدفاع التركي يزور ليبيا على رأس وفد عسكري
» افتتاح قاعدة عسكرية بريطانية في سلطنة عمان
» الأهلي يقرر تغريم مؤمن زكريا

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:54 ص

  • فجر

    04:54

  • شروق

    06:18

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:08

  • عشاء

    18:38

من الى
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي
قمامة
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن