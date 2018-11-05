» أسباب سياسية وراء استبعاد «شاكيري» من بعثة ليفربول

05 نوفمبر 2018 - 09:44 م

علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على مشواره مع الفريق في جميع البطولات منذ قدومه إلى الريدز، قبل 3 سنوات.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي قبل كواجهة النجم الأحمر بدوري أبطال أوروبا: "حتى الآن قضينا ثلاثة أعوام مثيرة ورائعة. وإذا كنا نجحنا في التتويج باللقبين كانت ستكون الأمور أفضل كثيرًا".

وأضاف: "لكن هذا هو الحال في كرة القدم، تقم بتقييم الأمور بعد خسارة أو فوز في مباراة واحدة. لكن إذا خسرت البطولة في الأدوار الأولى تكون الأمور دراماتيكية بشكل أقل. الأمور تسير بشكل جيد وسنحاول مرة أخرى".

وواصل كلوب بالحديث عن استبعاد شاكيري: "نأتي هنا كفريق كرة قدم ، ونحن نمثل واحدة من أكبر أندية كرة القدم في العالم. لهذا السبب نحن هنا: للعب كرة القدم ، ونحن نريد التركيز على ذلك".

وتابع كلوب عن استبعاد شاكيري: "نحن في صربيا ونحترم 100 ? أن السياسة لها دائما تأثير على الحياة ، لكننا لسنا هنا من أجل ذلك - نحن هنا للعب كرة القدم. كان يمكن أن يكون هناك قصة و لم نرغب في امتلاك قصة إلى جانب قصة كرة القدم".

وأكمل: "تجربة اشبيلية في دوري الأبطال الموسم الماضي كانت مفيدة للفريق في الأجواء الجماهيرية".

وبسؤال كلوب عن أخبار تدريب مساعده لفريق لنجم الأحمر، أجاب: "لا أعلم شيئا عن هذا".

واختتم بإيضاح مدى جاهزية نابي كيتا: "تدرب مع الفريق بالأمس، عندما لعبنا أمام آرسنال كان جاهزاً بنسبة 100 % ولكن لم أرغب بالمخاطرة سأتخذ قرار مشاركته من عدمها غداً، هندرسون ايضا قريب من العودة.