عالم أثري: «حتشبسوت» ماتت بالسرطان

05 نوفمبر 2018 - 09:35 م

قال عالم المصريات الدكتور حسين عبد البصير، مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، إن الملكة الشهيرة حتشبسوت ماتت بمرض السرطان في سن الخمسين من عمرها، مشيرا إلى أنها كانت مصابة كذلك بمرض السكر، وفق ما أثبتته الأبحاث العلمية.





جاء ذلك في محاضرته التي ألقاها بندوة "ملكات الفراعنة.. دراما الحب والسلطة"، التي نظمتها كلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية، برئاسة رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عصام الكردي، بحضور نخبة من أساتذة الجامعة وعلماء الآثار، إلى جانب طلاب الجامعة.





وأكد عبد البصير عظمة المرأة المصرية القديمة ودورها في المجتمع المصري القديم، لافتا إلى أن المرأة المصرية القديمة سبقت نساء العالم كله في تولي الحكم مثلها مثل الرجل، فضلا عن دورها المهم في المنزل والمعبد وفي القصر الملكي كزوجة ملكية ووصية على الأبناء الصغار حتى يشب الابن الصغير ويتولى الحكم بنفسه.



