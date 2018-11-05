رسميًا.. الاتحاد الأفريقي يقرر إيقاف «أزارو» مباراتين

05 نوفمبر 2018 - 09:27 م

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إيقاف المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، وتغريم النادي 20 ألف دولار.

وجاءت عقوبة وليد أزارو بعد أن التقطت الكاميرات لقطة للمهاجم المغربي وهو يمزق قميصه.

كما قرر «كاف» في خطاب رسمي للجبلاية، إحالة باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي للجنة الاستماع، بعدما قال إنه تعرض للاعتداء بالضرب من قبل أحد لاعبي الترجي التونسي عقب المباراة.

وفاز الأهلي على الترجي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب.

ويحل الأهلي ضيفًا على الترجي يوم الجمعة المقبل في إياب نهائي دوري الأبطال على ملعب رادس بتونس.



