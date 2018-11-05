النائب العام يفوز بمنصب رئيس جمعية النواب العموم الأفارقة

05 نوفمبر 2018 - 09:27 م

فاز المستشار نبيل صادق النائب العام المصري بمنصب رئيس جمعية النواب العموم الأفارقة خلفاً للنائب العام الأنجولي لمدة عامين قابلة للتجديد فترة واحدة.

وقد أقامت "آية سعد" سفيرة جمهورية مصر العربية في موريشيوس حفل على شرف النائب العام المستشار "نبيل أحمد صادق" والوفد المرافق له وقد حضر الحفل النائب العام في موريشيوس وعدد من نوابه ومساعديه والنواب العموم الأفارقة وضيف الشرف بالمؤتمر النائب العام الفلسطيني وأبرز الشخصيات الإعلامية في موريشيوس وأعضاء السفارة.

وقد القى النائب العام كلمة خلال الحفل، أعرب فيها عن تقديره لجهود السفارة في دعم ترشيحه وللجانب الموريشي على تنظيم المؤتمر، مثمناً ثقة النواب العموم الأفارقة، ومؤكداً بذل أقصى الجهود خلال المرحلة المقبلة لتطوير عمل الجمعية والارتقاء بدورها في تعزيز التعاون القضائي المتبادل في القارة.

كما القت السفيرة "آية سعد" كلمة، تقدمت فيها بالتهنئة للنائب العام على فوزه، مؤكدة على ما تعكسه نتيجة الانتخابات من إيمان هيئات الإدعاء وأجهزة النيابة في عموم القارة بالدور المحوري للنيابة العامة المصرية في إنفاذ القانون وصون نزاهة واستقلالية أعضاء النيابة وتعزيز التعاون المتبادل بين النيابات في عموم القارة لخدمة رسالتها السامية في تحقيق العدالة الجنائية. كما شددت على أهمية تزامن فوز النائب العام المصري بهذا المنصب مع تولي مصر رئاسة الدورة المقبلة للاتحاد الأفريقي عام 2019، وهو ما سيمثل دعماً لمساعي مصر في توطيد علاقاتها مع دول القارة وعاملاً إيجابياً في تحقيق التقارب مع كبار المسئولين الأفارقة.

من جانبه، القى النائب العام الموريشي كلمة أكد فيها استحقاق السيد المستشار للمنصب عن جدارة وإيمانه بأن الجمعية سوف تشهد نقلة في الأداء تحت قيادته كممثل لنظام العدالة الجنائية المصري الممتد عبر التاريخ.