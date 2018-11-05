» الزمالك يخطف فوزًا قاتلًا من حرس الحدود

05 نوفمبر 2018 - 09:18 م

خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا قاتلًا من حرس الحدود، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الاثنين، بملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ13 لمسابقة الدورى الممتاز.

أحرز هدفى الزمالك محمود علاء و كهربا بالدقيقتين 80 و 92 بينما سجل هدف حرس الحدود إيدو موسيس بالدقيقة 20.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 23 فى صدارة ترتيب الدورى الممتاز بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة 10 فى المركز الـ 17 بجدول البطولة .

بدأت المباراة بسيطرة بيضاء على وسط الملعب وحاول كاسونجو مباغته حارس الحرس بتسديدة قوية بالدقيقة 4 لكن مرت الكرة بجوار القائم الأيسر للسعدانى.

وطالب لاعبو الزمالك حكم المباراة طارق سامى باحتساب ركلة جزاء بالدقيقة 5 بعد سقوط كهربا داخل منطقة جزاء الحرس عقب تداخل مع أحد المدافعين لكن يشير الحكم باستمرار اللعب.

وشهدت الدقيقة 9 اشتباك بين موسيس مهاجم الحرس وحمدى النقاز ظهير الزمالك ليتدخل الحكم ويحتوى الموقف بين اللاعبين دون إشهار بطاقات صفراء.

ويشن الزمالك هجمة منظمة بالدقيقة 16 شهدت عدة تمريرات بين كهربا وإبراهيم حسن لتصل الكرة لحمدى النقاز ويمررها عرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء لكن يشتتها دفاع الحرس لتصبح ركلة ركنية .

ويفاجئ موسيس الجميع بالدقيقة 20 بتسجيل الهدف الأول لحرس الحدود بعد تلقيه تمريره سحرية لينفرد بمرمى جنش ويضع الكرة داخل الشباك البيضاء .

ويهدر الزمالك فرصة هدف محقق لتعديل النتيجة بالدقيقة 23 بعد تألق الحارس السعدانى فى التصدى لرأسية أوباما ثم يفشل كاسونجو فى السيطرة على الكرة بعدما ارتدت من الحارس ليضيع هدف للأبيض .

ويواصل كاسونجو هوايته المفضلة بإهدار الأهداف بعد تلقيه عرضية متقنة من محمود علاء داخل منطقة الجزاء لكنه يسددها بغرابة شديدة خارج مرمى الحرس .

ويشهر الحكم البطاقة الصفراء فى وجه أحمد السعدانى حارس حرس الحدود بالدقيقة 27 بداعى إضاعة الوقت .

ويجرى طارق العشرى التغيير الأول للحرس بالدقيقة 28 بنزول إمام عاشور وخروج موسيس صاحب الهدف الوحيد للإصابة .

ويطلق أحمد الشيخ تسديدة صاروخية بالدقيقة 34 من ركلة حرة مباشرة تصطدم بالعارضة لتضيع فرصة الهدف الثانى لفريق حرس الحدود .

ويواصل أحمد السعدانى حارس الحدود تألقه بالدقيقة 36 بعد تصديه لتسديدة قوية من أوباما .

ويتسم أداء لاعبى الزمالك بالتسرع فى الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول أملا فى تسجيل هدف تعديل النتيجة قبل نهايته ويظهر القلق على وجه السويسرى جروس خاصة مع كثرة الفرص المهدرة من الفريق الأبيض .

ويلغى الحكم هدف لكاسونجو بالدقيقة 43 بداعى التسلل .

ويضيع هدف آخر للزمالك بالدقيقة 45 بعد تلقى كاسونجو تمريره سحرية من أوباما للمهاجم الكونغولى داخل منطقة جزاء الحرس لكن الأخير يسدد الكرة خارج المرمى .

ويحتسب الحكم 3 دقائق وقت محتسب بدل من ضائع يضغط خلالها الزمالك بكل خطوطه مع تراجع كامل للاعبى الحرس للحفاظ على هدف التقدم ويحصل التونسى فرجانى ساسى على بطاقة صفراء قبل إطلاق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الحدود بهدف وحيد .

الشوط الثانى

بدأ الزمالك الشوط الثانى بضغط مكثف على دفاعات الحرس لإحراز هدف تعديل النتيجة وسط استماتة دفاعية كبيرة من الضيوف.

وسدد كهربا كرة قوية تجاه مرمى حرس الحدود بالدقيقة 51 لكنها تمر بجوار القائم الأيسر لأحمد السعدانى.

وفى هجمة مرتدة كاد أحمد الشيخ يضيف الهدف الثانى لحرس الحدود بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها جنش بالدقيقة 54.

وطالب كهربا حكم المباراة باحتساب ركلة جزاء للزمالك بالدقيقة 55 بعدما لمست الكرة يد مدافع الحدود لكن أشار الحكم باستكمال اللعب.

وعلى عكس المتوقع يهدأ أداء لاعبى الزمالك بعد مرور الربع ساعة الأولى من عمر الشوط الأول ليبدأ السويسرى جروس فى التفكير بإجراء التغيير الأول لتنشيط الجانب الهجومى لفريقه .

ويقرر جروس إجراء تغييران دفعة واحدة فى تشكيلة الزمالك بالدقيقة 63 بخروج أحمد فتوح وإبراهيم حسن ونزول محمد عنتر و عبد الله جمعة .

وكاد أحمد السعدانى أن يكلف فريق الحدود هدف التعادل بالدقيقة 64 بعد سقوط الكرة من يده لتصل لكهربا ويسددها تجاه المرمى لكن يشتتها دفاع الحرس .

ويطالب لاعبى الزمالك الحكم باحتساب ركلة جزاء بعدما لمست الكرة يد حمادة ناصر لاعب الحرس لكن يقرر الحكم استكمال اللعب .

وتمنع العارضة الزمالك من تسجيل الهدف الأول بالدقيقة 68 بعد تسديدة قوية من كهربا ثم ترتد الكرة لمحمد عنتر ويسددها تجاه مرمى الحرس لكن يتصدى لها أحمد السعدانى .

ويجرى طارق العشرى ثانى تغييرات حرس الحدود بالدقيقة 73 بخروج أحمد الشيخ ونزول جهاد جنيدى .

ويرد جروس بإجراء التغيير الثالث والأخير للزمالك بخروج كاسونجو و نزول عمر السعيد .

ويحتسب الحكم ركلة حرة مباشرة لصالح الزمالك فى منطقة خطيرة على حدود منطقة جزاء الحرس بالدقيقة 77 يسددها محمود علاء لكنها تصطدم بالحائط البشرى .

ويحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الزمالك بالدقيقة 78 بعدما لمست الكرة يد أحمد الشبينى مدافع الحرس داخل منطقة الجزاء .

ويتقدم محمود علاء لتسديد ركلة الجزاء وينجح فى تسجيل أولى أهداف الزمالك بالمباراة بالدقيقة 80 ليسجل هدفه الثامن بالموسم الحالى لينفرد بصدارة هدافى الدورى الممتاز .

ويضغط لاعبو الزمالك بكافة الخطوط فى الدقائق الأخيرة لتسجيل هدف ثانى واقتناص الثلاث نقاط وقابل لاعبى حرس الحدود الطوفان الأبيض باستماتة دفاعية حيث تراجع كافة اللاعبين فى وسط ملعبهم .

ويشهر الحكم طارق سامى البطاقة الصفراء فى وجه طارق حامد بالدقيقة 90 بعد تدخله بعنف مع لاعب حرس الحدود .

ويحتسب الحكم 6 دقائق وقت بدل من ضائع وتشهد الدقيقة الأولى إهدار إمام عاشور هدف محقق للحرس بعد انفراده بالمرمى ويسدد الكرة بقوة لكنها تصطدم بالعارضة .

ويرد الزمالك بهجمة مرتدة سريعة ينجح خلالها كهربا فى تسجيل الهدف الثانى لفريقه بعد تلقيه تمريره سحرية من عمر السعيد لينفرد بالمرمى ويضع الكرة داخل شباك حرس الحدود .

ويهدر محمد عنتر فرصة إحراز هدف ثالث للزمالك بالدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بعدما انفرد بالمرمى لكنه فضل تمرير الكرة بدل التسديد المباشر ليضيع هدف محقق للأبيض .

ويشهر الحكم البطاقة الصفراء فى وجه حمدى النقاز ظهير الزمالك بداعى تعطيل اللعب بعدها يعلن الحكم انتهاء المباراة بفوز الزمالك بصعوبة بالغة بهدفين مقابل هدف .