هذه رسائل الرئيس التحذيرية في منتدى الشباب

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نشات الديهى

رسائل تحذيرية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه رسائل تحذيرية للشعب والحكومة خلال كلمته بمنتدى شباب العالم، بأن البلاد لابد أن تبنى بالتحمل والصبر والمعاناة.

وتساءل الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم" المُذاع على فضائية "ten "، اليوم الاثنين، عن إمكانية نجاح الإعلام والمؤسسات الثقافية والتنويرية في تغيير صور المجتمع عن الصنايعية والحرفين وخريجي التعليم الفني، أم سنتوقف عند معركة البطاطس؟"، متابعًا: "الإعلام لا يجيد اختيار الأولويات التي تصب في مصلحة بقاء الدولة".

وأشار الديهي إلى أنه لا بد من مساندة الدولة في توفير التمويل للتنمية والتطوير، وهي الرسالة التي يسعى الرئيس جاهدًا إيصالها للشعب والحكومة.

وذكر الديهي أنه منذ تولي الرئيس السيسي وهو يبحث عن عودة مصر للمشاركة بفاعلية في القضايا الأفريقية، خاصة التنموية والاقتصادية.


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